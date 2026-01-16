Ｈｍｃｏｍｍが続急騰。前日比で一時２６％を超す上昇となった。高市トレードの恩恵を受けるテーマとして有望視される国土強靱化関連のうち、下水道インフラ関連は埼玉県八潮市の道路陥没事故からまもなく１年が経とうとしていることもあって、注目度が急上昇している。ＨｍｃｏｍｍはＡＩによる異音検知や音声認識、ＡＩ活用コンサルティングによるソリューションを展開。昨年１２月には国土交通省のインフラ