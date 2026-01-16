ＭｏｎｏｔａＲＯが続伸している。ＳＭＢＣ日興証券が１５日付で、同社の投資評価について「１」を継続し、目標株価を２６００円から２８００円へ引き上げたことが好材料視されているようだ。 同証券は、昨年１０月に競合のアスクルがサイバー被害を受けたことで同社に需要が流入し、月次売上高を押し上げたことに注目。これに対してモノタロウはシステム連携の作業スピードを速めたほか、通常の販促を抑制して