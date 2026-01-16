NPB(日本野球機構)は16日、今年の7月に行われるオールスターゲーム2026のロゴを発表しました。今年は2022年に松山・坊っちゃんスタジアムで行われて以来となる、各球団本拠地以外の地方球場でも開催。第1戦は7月28日に東京ドームで行われ、第2戦は翌29日に富山市民球場で開催予定となっています。これまでセ・リーグが81勝、パ・リーグが93勝、引き分けが11となっているオールスターゲーム。今年度はどういう結果になるか注目です