巨人は16日、楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大投手（35）の獲得を発表した。大リーグ挑戦を視野に権利行使したが、熟考し国内他球団への移籍を選んだ。また、ソフトバンクから国内FA権を行使していた東浜巨投手（35）は残留を決断。これにより、今オフにFAを行使して去就が未定なのは楽天から国内FA権を行使した辰己涼介外野手（29）の一人だけとなった。年明けには報道陣の取材に応じ「決まった