「大相撲初場所・６日目」（１６日、両国国技館）朝から京浜東北線、山手線が運転を見合わせ、首都圏の交通網が大混乱したことを受け、到着が遅れた茨城・阿見町に部屋を構える二所ノ関部屋の貴正道、古田の取組が審判交代前に組み込まれた。三段目の取組後半に土俵に上がった両者。西序二段４枚目の貴正道は醍醐山（伊勢ノ海）を突き倒し２勝１敗とした。西三段目７０枚目の古田は龍葉山（時津風）に寄り切られ２勝１敗となっ