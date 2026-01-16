カブスＦＡのカイル・タッカー外野手（２８）が１５日（日本時間１６日）、４年２億４０００万ドル（約３８０億円）でドジャースと合意したと報じられた。第一報の「ニューヨークポスト」紙は「オールスター選手がメッツを拒絶」との記事を配信した。同記事は年俸５０００万ドル（約７９億円）のオファーを出しながら振られたメッツに言及。「メッツは才能は豊富だが、まだ発展途上のチームであり、プレーオフ進出なしの残念な