キヤノンの「EOS R6 Mark III」は、EOS Rシステムの中核を成すフルサイズミラーレスモデルです。機能編レビューでは、卓越した性能、特徴ある機能を紹介しました。今回は実写レビューということで、静止画の写りを見てみたいと思います。あわせて、本モデルと同時に発表された標準単焦点レンズ「RF45mm F1.2 STM」の詳細や写りもご紹介します。2025年11月21日に発売を開始したEOS R6 Mark III。画素数のアップなど高い静止画撮影性