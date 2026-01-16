米国人気ロックシンガーのジョン・メレンキャンプ（７４）が、娘のテディさん（４４）が脳のがんと闘っていることを告白した。米誌ピープルが１５日、報じた。ジョンは１４日に「ジョー・ローガン・エクスペリエンス・ポッドキャスト」に出演し、家族について語り、娘のテディさんが「本当に具合が悪い。彼女は脳にがんを患っていて、今まさに苦しんでいるんだ」と明かした。テディさんは昨年１０月にステージ４のがんが「消