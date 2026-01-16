アニメ映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』より、精子たちが勢いよく飛び出てくる本ポスターと、10億の精子たちの勇姿をのぞき見できる本予告が解禁された。【動画】吹替版の精子役はラランド・ニシダ『スペルマゲドン 精なる大冒険』本予告思春期真っただ中の少年の体内で繰り広げられる精子たちの命がけの大冒険を描く本作。本国ノルウェーではハリウッド超大作規模で公開され、2週連続第1位の大ヒットを記録。台湾や香港で