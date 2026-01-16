大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）は2026年1月15日夜、「大阪のさらなる成長に向けて、都構想に挑戦することを認めてほしい」と、16日付で大阪府知事と大阪市長が辞職願を提出することを表明した。衆院選と同日に「出直しダブル選挙」を行い、民意を追い風に大阪都構想の実現を目指す考えだ。ただ突然の出直し選の発表に唐突感が否めず、身内の日本維新の会内部からも「する意味が分からない」と困惑や反発の声が広がる。