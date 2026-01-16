ソフトバンク・小久保裕紀監督が１６日、福岡・筑後のタマホームスタジアム筑後を訪れ、残留が決定的となっている東浜巨投手との会話を明かした。東浜は２０１３年にドラフト１位で入団。１７年に最多勝のタイトルを獲得すると、２２年にはノーヒットノーランを達成した。しかし、近年は若手の台頭もあり１３年目だった２５年は７試合で４勝２敗、防御率２・５１。登板機会増加を求めて、国内ＦＡ権を行使していた。複数球団