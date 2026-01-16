東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務めた常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が１６日、カブスとマイナー契約を結んだことを自身のＳＮＳで発表した。自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「Chicago Cubsとマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と投稿。インスタグラムでも「Chicago Cubsとマイナー契約を結びました。道のりを楽