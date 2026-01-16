１月２３日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング興行「フェニッスルバトル１４９」が、試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」内の「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧ」で生配信されることが１６日、発表された。メインイベントの６８・８キロ契約８回戦では、東洋太平洋・日本ウエルター級１４位の野上昂生（２５）＝大橋＝が上村健太（２８）＝緑＝と対戦する。野上は昨年８月のＷＢＯアジアパシフィ