J1〜J3各カテゴリー合わせて総勢1896人にJリーグは1月16日、J1からJ3まで全60クラブの登録選手および役員・チームスタッフの名簿を発表した。2026年の総登録数は1896人で、このうち外国籍選手は176人。出身地別では東京都出身が最多の171人だった。2026年のJリーグは大きな転換点を迎える。2月から「明治安田百年構想リーグ」が開幕し、6月に終了。その後、北中米ワールドカップを経て、8月からは新シーズン「2026-27シーズン