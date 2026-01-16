「シーサイドホテル舞子ビラ神戸」が、2026年2月1日(日)より3日間限定で、日本料理「有栖川」による特製恵方巻のテイクアウト販売を行います。明石海峡大橋を望む絶景ホテルの和食職人が、一つひとつ祈りを込めて巻き上げた、節分を彩る贅沢なラインナップが登場します。 シーサイドホテル舞子ビラ神戸『有栖川謹製 恵方巻』  販売期間：2026年2月1日(日)〜2月3日(火)販売場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1