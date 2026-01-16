◇NBA・Gリーグブルズ131ー104クリッパーズ（2026年1月15日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が15日（日本時間16日）敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦から復帰した。前半から絶品アシストを連発するなど2得点7アシストを決めた。チームも完勝を収めた。待望の瞬間は第1Qに訪れた。残り2分58秒から途中出場で今季Gリーグ初出場を果たした。残り2分6秒でドリブルからノールックバウンズパスを