º£FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆµ­¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤Ï³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤â2²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó348²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Î¤¦¤Á¡¢3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤