1·î17Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÆü¡×¡£°ûÎÁ¿å¤ä¿©ÎÁ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤­¤¬¤Á¤ÊËÉºÒ½àÈ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥ó¥Êー¤ä²¼Ãå¤âÂçÀÚ¤ÊÈ÷ÃßÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥°¥ó¥¼¸ø¼°X¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó67¡ó¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Êー¤ä²¼Ãå¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ç²á¤´¤¹Èó¾ï»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤äÃå¿´ÃÏ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²¼ÃåÁª¤Ó¤¬¿´¤ÈÂÎ¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤óºÒ³²»þ¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡¢¥°¥ó¥¼¤Îµ¡Ç½À­¥¤¥ó¥Êー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ