¿·³ã¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÃËÀ­¤òÂáÊá¤·¤¿¤¬¡¢¸íÇ§ÂáÊá¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î9Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢30ÂåÃËÀ­¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏµîÇ¯10·î3Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÊâÆ»¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬30Âå½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¸å¡¢¶»¤ò¤µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï12·î10Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢15Æü¤Ë½à¹³¹ð¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿