¡ã¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤½éÆü¡þ15Æü¡þ¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ7044¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª10¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ä¥¢¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦17°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÃ«¤Î°¦ºÊ¡¦µÈËÜ¤³¤³¤Í¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¡£ÊÆß·Ï¡¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦41°Ì¥¿¥¤¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦