¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬2026Ç¯1·î15Æü¿¼Ìë¡Ê16ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ8²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£25Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï3²¯6000Ëü±ß¤ò¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¸ø¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¶ÌÌÚ»á¤Ï15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¡Ø¿·ÅÞ¡Ù¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤ÇÀë¸À¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¿®Ç°¤òÁÊ¤¨¤¿¡£