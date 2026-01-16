¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤¬£³¥·¡¼¥º¥ó¤òÎ¨¤¤¤¿ÂÎÀ©¤Ë¶èÀÚ¤ê¤òÂÇ¤Á¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀACL£²¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤¦¤¬¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖºÆÀß·×¡×¤Î´ü´Ö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥§¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥È¥¥¥¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥è¥ë¥ó¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ