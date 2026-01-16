Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤äµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢20Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£18Æü(Æü)¤ÏÀÐ¼íÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì³°½Ð¤ÎÁ°¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤òº£Æü(16Æü)¤ÎËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤Î¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£Æü¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢