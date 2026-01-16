¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤ÎClaude¤ò³«È¯¤¹¤ëAnthropic¤¬¡¢AI¤¬·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖAnthropic Economic Index¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¿·¤·¤¯¡¢Claude¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î»ØÉ¸¡Öeconomic primitives¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£We're publishing our 4th Anthropic Economic Index report.This version introduces "economic primitives"-simple and foundational metri