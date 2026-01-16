女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の次週予告にネットが沸いた。１９日から始まる第１６週。トキ（郄石）はヘブン（トミー・バストウ）から英語のレッスンを受けている。一方で、天国町にも変化が…。なみ（さとうほなみ）はサワ（円井わん）と話しながら「おトキちゃん、もうすっかりあっち側の人間だわ」とつぶやいた。そのなみが、男性に言い寄られてい