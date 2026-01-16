µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí³Û£±£³²¯±ß¤Î£³Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£´£³¡×¡£Â§ËÜ¤Ï£²£°£±£³Ç¯¡¢»°½ÅÃæµþÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ£±£µ¾¡¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤­¡¢£±£´Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£´Ç¯¤ËÍÞ¤¨¤Ë²ó¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£³£²¥»¡¼¥Ö¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ¤Ç£±£²£°¾¡£¹£¹ÇÔ¡¢£´£¸¥»