ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ê25¡Ë¤¬¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÌµËÉÈ÷¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ¿ÅÄÍ´´õ¡¢¶»¸µ¤¬¤¢¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¶»¸µ¤¬¤¢¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç»õËá¤­¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿Í¿ÅÄ¡£Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê