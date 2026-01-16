ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¡Ö¶µ°é°Ü½»¡×¤òÌÜÅª¤ËÍèÆü¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í²ÈÄí¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶èÆâ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤òÃæ¿´¤Ë³°¹ñÀÒ¤Î»ùÆ¸¤¬2019Ç¯Èæ¤Ç2.4ÇÜ¤Î467¿Í¤ËËÄ¤é¤ß¡¢Ì¾Ìç¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö3S1K¡×¤Ë¤ÏÆþ³Ø´õË¾¤¬»¦Åþ¡£Âç¼ê¿Ê³Ø½ÎSAPIX¤Ç¤â¡¢è¬²ÙÃ«¹»¤äË­½§¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î1³ä¤òÃæ¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼º£¡¢Ãæ¹ñ¿Í²ÈÄí¤ÏÆüËÜ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ê¸µþ¶è¤Ø¤È°Ü¤ê½»¤à¤Î¤«¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²Ú¶£100Ëü¿Í»þÂå¿·Ãæ¹ñÀªÎÏ¤ÎÂæ