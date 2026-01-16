³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é¤Ï¡¢20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷3000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂè6²ó ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥À¥ë¤¤¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¸½Âå¿Í¤òÇº¤Þ¤»¤ëÉÔÄ´¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢¤½¤³¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¡Ö¿çÌ²¡×¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¢£