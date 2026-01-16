¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶ÈÈ¯Å¸Êó¹ð½ñ¡×¤ÎÈ¯É½¡¦¸òÎ®²ñ¤¬12Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï25Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶È¤ÎÈ¯Å¸À®²Ì¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶È¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹âÅÙ²½¤ÎÊý¸þÀ­¤äº£¸å¤ÎÈ¯Å¸µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦Ãæ»Á¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î邢±Ï¡Ê¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¡Ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Êµ¬ÌÏ³ÈÂç¤È¿¼¤¤ºÙÊ¬²½¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£±ÀÆî¾Ê¤ä³¤Æî¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸»ºÃÏ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¿¼¤Þ