¶áÇ¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶ÚÆù¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¶ÚÆù¤Ï¡¢°å³Ø¤Ç¤ÏÅü¤ä»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤¹¤ë¡ØÂå¼ÕÂ¡´ï¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿´Ä¶­²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¤ÎÀÄ°æ¾ÄÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÀÄ°æÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø¶ÚÆù¤Ï¤¹¤´¤¤-·ò¹¯Ä¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ª¥«¥¤¥ó¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿* * * * * * *¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤È²ð¸î¶ÚÆù¤òÁÓ¼º¤·¡¢