¿·Ç¯Áá¡¹¶Ú¥È¥ì¤«¤é¤ÎÊ¬¸ü¤¤Æù¡Ä¿ô¡¹¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤¿97ºÐ¤ÎÈ¯ÌÀ²È¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿·Ç¯¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¶Ú¥È¥ì¤Î¸å¡¢¸ü¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¤ò´ä±ö¤Ç¿©¤¹¡£ ÈþÌ£¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼Ãæ¾¾¤³¤È¡¢È¯ÌÀ²È¤ÎÃæ¾¾µÁÏº¤µ¤ó¡£¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤­¤µ¤¶¤ó¤«¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ãæ¾¾¤µ¤ó¤Î¿©Íß²¢À¹¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤²¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö97ºÐ