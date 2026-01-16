¡þWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥É¡¼¥Ï(13Æü¡Á18Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)Âîµå¡ÖWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥É¡¼¥Ï¡×¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤äµÈ»³Î½°ìÁª¼ê¤é4Áª¼ê¤¬¥é¥¦¥ó¥É32¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¡¢WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¡¢ºòÇ¯¤ÎWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(Æ±19°Ì)¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£2²óÀï¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1²óÀï¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê(Æ±29°Ì)¤Ï