±§¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤¦¤­¡¦±§¾ëºÌ´Û¡×¤¬2010Ç¯4·î¤Î¥ªー¥×¥ó¤«¤é¤ª¤è¤½16Ç¯¤Ç¤­¤Î¤¦¥ì¥¸ÄÌ²á1ÀéËü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÀéËü¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤ÎÀ¾»³Î´Çî¤µ¤ó¤ÈÈþ´î¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ç¡¢±§¾ë»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Î´Çî¤µ¤ó¤ÎÊì¤òË¬¤Í¤ëºÝ¤Ë·î¤Ë°ìÅÙ¤Û¤É±§¾ëºÌ´Û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ë¤Ï±§¾ëºÌ´Û¤Î¾¦ÉÊ·ô¤È¡¢¸ÕÄ³Íö¤ä·§ËÜ¸©»º¤Î¥³¥á10¥­¥í¥°¥é¥à¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£