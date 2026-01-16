Ìîµå¡¦¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤¬2026Ç¯WBC¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï3ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼(2018-19Ç¯¡¢2025Ç¯)Áª½Ð¤ä¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ(2019Ç¯)¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ(2024Ç¯)¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤ÄÆâÌî¼ê¡£14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤äº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Æ±