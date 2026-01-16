ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¡ÖÊÌ¿Í¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¶á±Æ¡õÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2019Ç¯9·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ê42¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿·¦ÅÄ¡£2025Ç¯2·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¡×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·¦ÅÄÀµ¹§¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬