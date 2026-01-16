¡Ú¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à - Í§¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Û 2·î14Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß KAYOU¤Ï2·î14Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¡×¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥Ëー¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à- Í§¾ð¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Þ¥¤¥ê¥È¥ë¥Ý¥ËーTCG¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,320±ß¡£¤Þ¤¿Æü