¿ÀÆàÀî¸©·ÙÂçÏÂ½ð¤ËÆþ¤ë¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥É¥¥¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¥óÍÆµ¿¼Ô¡á14Æü¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢Ìµ¿¦¥°¥¨¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¡¦¥È¥¥¥Ã¥¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¢ºÆÂáÊá¤·¤¿¡£2¿Í¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¶â·×Ìó28²¯±ß¤¬Æþ½Ð¶â¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÈºá¼ý±×¤ò¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£