¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç»Ò¶¡¤È³°½Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¤Î26ºÐ¸µ48¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¹õ¥¿¥¤¥ÄÈþµÓ¥³¡¼¥Ç¢¡²®ÌîÍ³²Â¡¢¥¿¥¤¥Ä¡ßÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È²®Ìî¤Ï¡Ö¾¯¤·¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤é³°¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ËÃã¿§¤¤¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä¤Î