Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÉÉÊ·×²è¤Ï19Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Æó½Å¥¬¡¼¥¼ÉØ¿Í¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×¤ò179Å¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤ò½Å»ë¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö½÷À­ÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×ÃËÀ­ÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë½÷À­¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢½÷À­ÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥Þ¥ÁÉôÊ¬¤ÏÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ìËç¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¤Ê¤¯