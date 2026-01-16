´Ú¹ñÈ¯¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉVT COSMETICS¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈALLDAY PROJECT¤òGLOBAL AMBASSADOR¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½¢Ç¤¤òµ­Ç°¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ë²è¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿ä¤·¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëº£¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹♡¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÃíÌÜ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Å¹Æ¬¤Ç³Ú