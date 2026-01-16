¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¡á2023Ç¯1·î¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ­¶ÉÄ¹¤Ï16Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Á°ÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ö°Ì»á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÅÞ±¿±Ä¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¤¡¢2024Ç¯1·î¤Ë°Ñ°÷Ä¹¤òÂàÇ¤¤·µÄÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¸åÇ¤¤ÏÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ö°Ì»á¤Ï1993Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß11´üÌÜ¡£2000Ç¯11·î¤«¤éÌó23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£