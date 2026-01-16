¿Íµ¤¤Ï250¥°¥é¥à¤Î¡Ö¤²¤ó¤³¤Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡ªÀÅ²¬¸©Æâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÃº¾Æ¤­¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤µ¤ï¤ä¤«¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«Á´Å¹¤Ç¤ÏËèÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ë»î¿©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀâÌÀ¡£¡ÖËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤¦»î¿©¤È¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ïº£¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ãº²ÐÄ´Íý¤«¤é¥«¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤â³ÎÇ§