2025Ç¯11·î¤Ë·§ËÜ»Ô¤Î¼ÁÅ¹¤Ç500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤¬¤ª¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Á²°¤«¤ó¤Æ¤¤¶ÉÆî¹â¹¾Å¹¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î7Æü¤Î¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ë2¿ÍÁÈ¤¬Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶âÂ°¤äÊõÀÐ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤Æ10ËÜ¡¦Ìó565Ëü±ßÁêÅö¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬12·î17Æü¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃ«¸ýÎË¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤ò