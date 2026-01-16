ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤« Âçºå¤Ç´ÑÂ¬ µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤ÏÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Ë²«º½¤¬ÉÕ¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 16Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬Íø¤¯µ÷Î¥¡Ö»ëÄø¡×¤Ï10¥­¥í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£17Æü¤â¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½Í½ÁÛ À¾ÆüËÜ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï18Æü¤â ²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²«º½¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢16Æü¡Ê