¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤â¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÅÁÃ£¤ò¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ÏÁíÍý¼«¿È¤¬²ñ¸«¤Ç¹Í¤¨Êý¤ò½Ò¤Ù¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ò»¶¤Ê¤Î¤«¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¡ÖÀì¸¢»ö¹à¡×¤È¤µ¤ì¤ë²ò»¶¸¢¤Î¹Ô»È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ä·Êµ¤¤Î²¼»Ù¤¨¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁíÍý¤ÎÊý¿Ë¤È¤ÎÀ°¹çÀ­¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡£Æü