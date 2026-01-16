¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ 144 - 122 ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º NBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·35-24¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£