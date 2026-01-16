¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BTS¤¬3·î20Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØARIRANG¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÉ½¸½ ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿·Éè¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProof¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯9¥õ·î¤Ö¤ê¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ØMAP OF THE SOUL : 7¡Ù °ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯1¥õ·î¤Ö¤ê¡£¿·Éè¤Ë¤ÏÁ´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ