¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëMINA¤¬¡¢MISAMO¤ÎÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¡Ê2·î4Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×¤ÎMV¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£ ¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ MINA¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡¢Ì¤Íè