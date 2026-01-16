JRA¤Ï16Æü¡¢Âè73²ó¡ÊGII¡¢µþÅÔ¼Ç2400m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÀ¤±4ºÐÀ¤Âå¤ÇµÆ²Ö¾Þ4Ãå¤Î¥²¥ë¥Á¥å¥¿ー¥ë¤Ï5ÏÈ6ÈÖ¡¢µÆ16Ãå¤«¤é´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Öー¥¯¥ê¥¨¤Ï6ÏÈ8ÈÖ¡¢ÇÏ·ôÆâÎ¨100¡ó¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ëÌÀ¤±5ºÐÇÏ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤Ï7ÏÈ11ÈÖ¤«¤éÈ¯Áö¤¹¤ë¡£ ¢£ÆâÏÈÀª¤Ë°ÂÄê´¶ 2016Ç¯°Ê¹ß¡¢µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²áµî6Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1～4ÏÈ¤¬¡Ú4.3.1.26¡Û¡¢5～8ÏÈ¤¬¡Ú2.3.5.38¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Î¨¤È¤¤¤¦ÅÀ